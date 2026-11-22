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Srdce na dlani v Nitrianskom kraji má 28 nominácií
Ocenenie vyzdvihuje jednotlivcov, kolektívy a organizácie, ktoré nezištne pomáhajú druhým a prispievajú k pozitívnym zmenám v spoločnosti.
Autor TASR
Nitra 22. novembra (TASR) - Do aktuálneho ročníka krajského oceňovania dobrovoľníkov Srdce na dlani 2026 prijali organizátori 28 nominácií v ôsmich kategóriách. Informovalo o tom Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD).
Ocenenie vyzdvihuje jednotlivcov, kolektívy a organizácie, ktoré nezištne pomáhajú druhým a prispievajú k pozitívnym zmenám v spoločnosti. „Nominácie sa týkajú dobrovoľníctva v sociálnej a zdravotnej oblasti, vo vzdelávaní, v ochrane životného prostredia, kultúre, športe či práci s deťmi a mládežou. Samostatnou kategóriou je aj podpora dobrovoľníctva,“ uviedlo NCD.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 25. novembra o 17.00 h v nitrianskej synagóge pod záštitou primátora Nitry Mareka Hattasa. Súčasťou programu bude hudobné vystúpenie Dominiky Titkovej, retrospektíva vývoja dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji a putovná výstava dobrovoľníckych aktivít. „Oceňovanie je súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva. Vybraní laureáti môžu postúpiť do národného kola, ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií,“ doplnilo NCD.
Ocenenie vyzdvihuje jednotlivcov, kolektívy a organizácie, ktoré nezištne pomáhajú druhým a prispievajú k pozitívnym zmenám v spoločnosti. „Nominácie sa týkajú dobrovoľníctva v sociálnej a zdravotnej oblasti, vo vzdelávaní, v ochrane životného prostredia, kultúre, športe či práci s deťmi a mládežou. Samostatnou kategóriou je aj podpora dobrovoľníctva,“ uviedlo NCD.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 25. novembra o 17.00 h v nitrianskej synagóge pod záštitou primátora Nitry Mareka Hattasa. Súčasťou programu bude hudobné vystúpenie Dominiky Titkovej, retrospektíva vývoja dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji a putovná výstava dobrovoľníckych aktivít. „Oceňovanie je súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva. Vybraní laureáti môžu postúpiť do národného kola, ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií,“ doplnilo NCD.