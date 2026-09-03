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Srdce na dvoch kolesách spojí verejnosť na pomoc detskej onkológii
Všetky vyzbierané finančné prostriedky použijú výlučne na podporu detských onkologických pacientov.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. septembra (TASR) - Charitatívne podujatie Srdce na dvoch kolesách spojí vo štvrtok podvečer na banskobystrickom Námestí SNP motorkárov a verejnosť na pomoc detskej onkológii v Banskej Bystrici. Podujatie je venované podpore Oddelenia pediatrickej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici a svojou účasťou ho má podporiť aj olympionik Matej Tóth.
„Toto podujatie organizujeme z osobného dôvodu. V roku 2023 sme na mestskom úrade prišli o blízkeho kolegu, priateľa, ktorý podľahol onkologickému ochoreniu. Jeho odchod vo mne zanechal túžbu urobiť niečo, čo môže pomôcť iným. Rozhodli sme sa preto spojiť komunitu motorkárov a ľudí s veľkým srdcom, aby spoločne pomohli deťom, ktoré zvádzajú svoj najťažší boj. Verím, že keď sa spoja dobrí ľudia, dokážu veľké veci,“ vysvetlil organizátor a zamestnanec magistrátu Andrej Huťka.
Ako zdôraznil, všetky vyzbierané finančné prostriedky použijú výlučne na podporu detských onkologických pacientov. Partnermi podujatia sú občianske združenie Svetielko nádeje, mesto Banská Bystrica, mestská polícia či Krajský dopravný inšpektorát Banská Bystrica.
„Toto podujatie organizujeme z osobného dôvodu. V roku 2023 sme na mestskom úrade prišli o blízkeho kolegu, priateľa, ktorý podľahol onkologickému ochoreniu. Jeho odchod vo mne zanechal túžbu urobiť niečo, čo môže pomôcť iným. Rozhodli sme sa preto spojiť komunitu motorkárov a ľudí s veľkým srdcom, aby spoločne pomohli deťom, ktoré zvádzajú svoj najťažší boj. Verím, že keď sa spoja dobrí ľudia, dokážu veľké veci,“ vysvetlil organizátor a zamestnanec magistrátu Andrej Huťka.
Ako zdôraznil, všetky vyzbierané finančné prostriedky použijú výlučne na podporu detských onkologických pacientov. Partnermi podujatia sú občianske združenie Svetielko nádeje, mesto Banská Bystrica, mestská polícia či Krajský dopravný inšpektorát Banská Bystrica.