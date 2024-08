SRDCE V ISKRE: Hrboltovskí futbalisti majú vlastnú hymnu

Ružomberok 8. augusta (TASR) - Amatérski futbalisti z ružomberskej mestskej časti Hrboltová majú svoju vlastnú športovú hymnu. Do života ju uvedie primátor Ľubomír Kubáň v nedeľu (11. 8.) dopoludnia na tamojšom futbalovom ihrisku. Ako pre TASR uviedol predseda ŠK TJ Iskra Hrboltová Peter Kubačák, je to výnimočná udalosť, keďže nie každý klub na amatérskej úrovni sa môže pýšiť vlastnou hymnou.



Kubačák priblížil, že myšlienka vznikla v pandemických rokoch pri priateľských susedských posedeniach. "Slovo dalo slovo a koncom júla tohto roka bola hymna pripravená. Nesie názov Srdce v Iskre. Autorom textu je z prevažnej časti Ľuboš Koreň, o hudbu a spev sa postaral Zoli Razgyel," povedal.



Skladba trvá zhruba tri minúty a po textovej stránke sa venuje aj iným témam ako len samotnému futbalu. Autor textu spomenul, že sa v nej hovorí aj o prírode, ktorá je príznačná pre mestskú časť aj pre samotný Ružomberok, rieke Váh a úpätiach tamojších kopcov. Tóny hymny sú rezké, majú vzbudiť hrdosť a naladiť športovcov k čo najlepším výkonom.



Siedmoligová TJ Iskra Hrboltová má v súčasnosti 25 hráčov v mužskej kategórii a 15 dorastencov. Najúspešnejšie obdobie zažil klub v sezóne 2021/2022, keď postúpil do ôsmej ligy, v sezóne 2022/2023 postúpil do siedmej ligy.