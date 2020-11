Srdcom na dlani ocenili výnimočných dobrovoľníkov a koordinátorov

Bratislava 27. novembra (TASR) - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) ocenilo aj tento rok výnimočných dobrovoľníkov a koordinátorov. Odmenu za dlhodobú a nezištnú pomoc neziskovým organizáciám v Bratislavskom kraji si odnieslo osem ocenených z 57 nominovaných. TASR o tom informoval Michaela Bagalová z BDC.



Srdce na dlani 2020 získali v kategórii dobrovoľník pomáhajúci v Bratislavskom kraji Ladislav Dudor (OZ Komúna), v kategórii dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí Andrij Dichťurak (Adra Slovensko), v kategórii koordinátor dobrovoľníkov Martina Madová (OZ Samaria). V kategórii dobrovoľnícka skupina uspeli dobrovoľníci z OZ Kresťania v meste.



V prípade dobrovoľníckeho projektu alebo programu bol ocenený projekt BilGym EduBox z Bilingválneho gymnáziu C. S. Lewisa a O. Z. Cesta mladých. Za podporu dobrovoľníctva si odniesol cenu Nadačný fond Dell, za dlhodobú dobrovoľnícku pomoc Ľubomír Barák (Diador o. z.). Mimoriadne ocenenie získala výzva Každý potrebuje rúško (BDC).



BDC rozbehlo počas prvej a druhej vlny pandémie nového koronavírusu vlastné projekty zamerané na ohrozené skupiny ľudí, do ktorých sa zapojili stovky dobrovoľníkov. Pandemický rok podľa riaditeľky BDC Gabriely Podmakovej preveril medziľudské vzťahy. Najmä na začiatku roka sme boli podľa nej svedkami nevídaného spojenectva, ľudskosti a ochoty pomáhať. "Do dobrovoľníckych aktivít sme zapojili niekoľkonásobne viac ľudí ako po minulé roky," uviedla Podmaková.