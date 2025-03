Sršňa ázijského našli vo firme v Pravenci, bol včas eliminovaný

Pravenec 18. marca (TASR) - Jedinca sršňa ázijského našli v pondelok (17. 3.) v jednej z firiem v Pravenci v okrese Prievidza. Išlo o prezimujúcu kráľovnú, ktorá nestihla založiť novú populáciu, nakoľko ju včas eliminovali. Pre TASR to v utorok uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR s tým, že oblasť výskytu bude monitorovať.



Kráľovnú tohto invázneho druhu našiel v areáli miestnej firmy v Pravenci zamestnanec spoločnosti, ktorý je zároveň aj včelárom, spresnila ŠOP.



"Nájdený bol jeden jedinec, ktorý bol pravdepodobne dovezený s tovarom zo zahraničia. Ide o prezimujúcu kráľovnú, ktorá nestihla založiť novú populáciu, nakoľko bola včas eliminovaná. Jej pôvod určí až DNA analýza na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave," uviedla ŠOP.



Oblasť výskytu budú štátni ochranári monitorovať a realizovať osvetové aktivity o tomto inváznom druhu medzi širokou a odbornou verejnosťou. "V prípade podozrenia výskytu je potrebné nález nahlásiť ŠOP SR, a to prostredníctvom systému rýchleho varovania, mobilnej aplikácie Zastav sršňa alebo emailom na adresu srsen@sopsr.sk," doplnili ochranári.



O náleze sršňa afrického na hornej Nitre informovalo v pondelok Ministerstvo životného prostredia SR. Upozornilo, že nález v regióne mimo predpokladaného výskytu potvrdzuje mimoriadnu schopnosť tohto druhu šíriť sa, a to nielen prirodzeným spôsobom, ale aj prostredníctvom ľudských aktivít, ako je preprava tovaru. Ide o druhý nález tohto druhu na Slovensku, do krajiny sa dostal po prvý raz minulý rok, po výskytoch v susedných krajinách.



Sršeň ázijský podľa rezortu predstavuje vážnu hrozbu nielen pre našu biodiverzitu, ale aj pre ekonomiku, najmä pre včelárstvo, ovocinárstvo a vinohradníctvo. "Jeho šírenie nie je možné úplne zastaviť, ale jeho negatívne vplyvy je možné regulovať prostredníctvom efektívneho manažmentu," ozrejmil.



Ministerstvo deklarovalo, že intenzívne spolupracuje s odborníkmi zo Slovenska a zahraničia, ako aj so záujmovými skupinami a samosprávami s cieľom minimalizovať dosahy tohto invázneho druhu.