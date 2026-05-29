< sekcia Regióny
Sršne sa na trhovisku v Želiezovciach nepotvrdili
Radnica požiadala o riešenie situácie špecializovanú firmu.
Autor TASR
Želiezovce 29. mája (TASR) - Mestský úrad v Želiezovciach ubezpečuje obyvateľov, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo zo strany sršňov. Mesto preverovalo nahlásený podnet, že sa na trhovisku nachádza vysoký počet sršňov.
Radnica požiadala o riešenie situácie špecializovanú firmu. Tá po preskúmaní miesta výskytu skonštatovala, že nejde o sršne, ale o vzácny druh - žihadlovku obrovskú (Megascolia maculata), potvrdil magistrát.
Žihadlovka obrovská, nazývaná aj žahalka obrovská, je najväčším druhom blanokrídlovca v Európe. Hoci vzbudzuje rešpekt svojou veľkosťou, ktorá presahuje päť centimetrov, pre človeka je neškodná a nie je agresívna. Doteraz sa vyskytovala prevažne v Stredomorí.
Poväčšine je čierno sfarbená, so žltými pásikmi alebo škvrnami na brušku. Na rozdiel od bežnej osy, ktorá má dva žlté pásiky na brušku, žihadlovka má pásik iba jeden. Niektoré exempláre môžu mať okrem žltého pásika ešte na druhom brušnom článku žlté škvrny.
Na Slovensku je vzácnym a zákonom chráneným druhom. Jej spoločenská hodnota je stanovená na 200 eur.
Radnica požiadala o riešenie situácie špecializovanú firmu. Tá po preskúmaní miesta výskytu skonštatovala, že nejde o sršne, ale o vzácny druh - žihadlovku obrovskú (Megascolia maculata), potvrdil magistrát.
Žihadlovka obrovská, nazývaná aj žahalka obrovská, je najväčším druhom blanokrídlovca v Európe. Hoci vzbudzuje rešpekt svojou veľkosťou, ktorá presahuje päť centimetrov, pre človeka je neškodná a nie je agresívna. Doteraz sa vyskytovala prevažne v Stredomorí.
Poväčšine je čierno sfarbená, so žltými pásikmi alebo škvrnami na brušku. Na rozdiel od bežnej osy, ktorá má dva žlté pásiky na brušku, žihadlovka má pásik iba jeden. Niektoré exempláre môžu mať okrem žltého pásika ešte na druhom brušnom článku žlté škvrny.
Na Slovensku je vzácnym a zákonom chráneným druhom. Jej spoločenská hodnota je stanovená na 200 eur.