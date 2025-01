Rybári sa chystajú sčítavať kormorány

Žilina 15. januára (TASR) - Zistiť čo najpresnejšie počet kormoránov na slovenských rybárskych revíroch a rybničných sústavách je hlavným cieľom sobotného (18. 1.) sčítania kormoránov na nocoviskách. Čas sčítania je od 14.00 do 17.00 h. TASR o tom informoval tajomník Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) - Rady v Žiline Bohuš Cintula.



V minulom roku napočítali na rybárskych revíroch 12.787 kusov kormorána veľkého na 116 nocoviskách. Išlo o najvyššiu početnosť kormorána zaznamenanú na Slovensku.



Zisťovať početnosť kormoránov a počet nocovísk ukladá rybárom rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR k výnimke na jeho plašenie a odstrel. Podľa tajomníka je však ešte dôležitejšie použitie týchto údajov v znaleckých posudkoch, kde sa vyčísľujú priame a nepriame škody spôsobené rybožravým predátorom na rybách v revíroch SRZ.



"Do sčítania sa pravidelne zapája viac ako polovica z našich 122 organizačných zložiek, zúčastňujú sa ho rybárski hospodári na revíroch Rady SRZ (veľké vodné nádrže a Dunaj) a zamestnanci z výrobných stredísk Rady SRZ ako aj sekretariátu. V posledných rokoch sú na sčítaní súčinní aj zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku a členovia poľovných združení, kde sa nachádzajú väčšie rieky alebo vodné plochy," doplnil Cintula.



Ako dodal, predovšetkým na veľkých vodných nádržiach, kde zimuje množstvo vodného vtáctva, sčítajú kormorány rybári a ochranári spoločne. V čase sčítania nebudú rybári obmedzovaní. Obmedzenie sa ale týka lovu kormorána.



"Nie je ho možné loviť dva dni pred samotným sčítaním ani počas víkendového sčítania. Tento zákaz bude aktuálne platiť od štvrtka 16. januára do nedele 19. januára," uzavrel tajomník.