< sekcia Regióny
SRZ začal v Príbovciach s výterom a odchovom lipňa tymiánového
Autor TASR
Príbovce 26. apríla (TASR) - Výrobné stredisko Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Príbovciach v Martinskom okrese aktuálne realizuje výter a následný odchov lipňa tymiánového. V stredisku je asi 3000 generačných rýb, polovicu z nich tvoria ikernačky. Informoval o tom SRZ - Rada v Žiline na sociálnej sieti.
Doposiaľ sa podarilo úspešne vytrieť približne 400 ikernačiek s priemernou veľkosťou 20 až 35 centimetrov. Výsledkom doterajších výterov je viac ako 400.000 ikier, ktoré zaplnili sedem inkubačných fliaš, ich oplodnenosť vyzerá veľmi sľubne.
Počas samotného výteru sa ryby odlovujú priamo na neresisku. Do kanálov navádzajú len dozreté ikernačky pripravené na neres. Mimoriadne dôležitá je pritom stabilná teplota vody, bez výrazných výkyvov. Ideálne podmienky nastávajú pri teplote približne desať až 12 stupňov Celzia.
„Keď sa v ikrách objavia očné body, sú následne premiestnené na stredisko SRZ v Mošovciach, kde je k dispozícii prameň a stabilná teplota vody. Tam prebieha rozkŕmenie a odchov plôdika lipňa,“ informuje SRZ s tým, že výter lipňa tymiánového je dôležitou súčasťou podpory populácie tohto pôvodného a cenného druhu v našich revíroch.
Tohtoročný výter sa oproti minulému roku začal o niečo neskôr. Dôvodom bolo nestabilné počasie. Po teplom marci prišlo výrazné ochladenie, ktoré ovplyvnilo generačné ryby.
