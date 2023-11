Na cestách v oblasti Kokavy nad Rimavicou treba počítať s poľadovicou

Bratislava 20. novembra (TASR) - Vodiči by si mali v pondelok ráno dávať pozor na poľadovicu na horskom priechode Chorepa a na cestách v oblasti Kokavy nad Rimavicou. Mali by tiež počítať s hmlou s dohľadnosťou do 50 metrov v okolí Myjavy. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý, miestami vlhký až mokrý. Zjazdné sú tiež cesty prvej, druhej a tretej triedy, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra sa nachádza na ceste II/578 Skalka - Kremnica. Na hornom Považí, Kysuciach a v tatranskej oblasti je zase miestami na cestách kašovitý alebo čerstvý sneh do jedného až dvoch centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na horských priechodoch Makov, Oravská Lesná a Dobšiná sa miestami nachádza kašovitý alebo čerstvý sneh do jedného centimetra.