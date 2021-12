Na ceste III/3171 Krásna Lúka - Bajerovce sa tvoria snehové jazyky

Bratislava 13. decembra (TASR) - Na ceste III/3171 Krásna Lúka - Bajerovce v okrese Sabinov sa tvoria v pondelok v podvečerných hodinách snehové jazyky a záveje. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.



Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Miestami sa na vozovkách vyskytuje kašovitý až utlačený sneh do troch centimetrov, na cestách II/578 Skalka - Kremnica, II/584 Srdiečko - Bystrá do piatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra sa vyskytuje na cestách III. triedy v obvode Púchov.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Horské priechody Vrchslatina a Donovaly majú na vozovke miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. Horské priechody Herlianske Sedlo, Podspády, Štós, Grajnár, Súľová, Dobšiná a Huty majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou utlačeného snehu do troch centimetrov.