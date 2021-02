VODIČI POZOR:Na cestu I/9 za Drietomou smerom do Česka sa zosunul svah

Bratislava 27. februára (TASR) - Na cestu I/9 za Drietomou smerom do Česka sa zosunul svah. Vodiči v tomto úseku prejdú striedavo v jednom pruhu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk s tým, že je tu podozrenie na opätovný zosuv svahu.



Všetky sledované diaľničné úseky na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý, miestami vlhký až mokrý.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné. Povrch vozoviek je na južnej polovici Slovenska zväčša suchý, na severe prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších častiach stredného a východného Slovenska sa môže zriedkavo vyskytovať čerstvý, kašovitý až utlačený sneh do dvoch centimetrov. Na cestách I/67 odbočka Dedinky - Ostrá Skala, II/535 odbočka Dobšiná - Palcmanská Maša a II/578 Skalka - Kremnica je na vozovke miestami zľadovatený sneh do troch centimetrov.



Horské prechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na horskom priechode Huty a Podspády je čerstvý sneh do dvoch centimetrov a na horskom priechode Fačkov je miestami kašovitý sneh do jedného centimetra.



SSC informuje, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať poľadovica.