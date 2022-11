Vodiči, opatrne: Na Kysuciach môže mrholenie spôsobiť poľadovicu

Bratislava 21. novembra (TASR) - Motoristi jazdiaci na Kysuciach by mali mimoriadne zvýšiť opatrnosť. V oblasti Kysuckého Nového Mesta a Makova v dôsledku mrznúceho mrholenia hrozí bezprostredné riziko vzniku poľadovice. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na portáli zjazdnost.sk



Na zľadovatený sneh na vozovkách cestári upozorňujú v prípade ciest nižších kategórií v oblasti Červeného Kláštora, Haligoviec, Spišskej Belej a Spišskej Starej Vsi. "Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov je v oblasti Pezinka a Trnavy, do 100 metrov v oblasti Dunajskej Stredy, Veľkého Medera, Šamorína, Galanty, Serede a Bukovej," pridáva ďalšie varovanie SSC.