< sekcia Regióny
SSC plánuje rekonštruovať ďalší most pri Ružomberku
Most mal byť rekonštruovaný v rovnakom profile ako existujúci, teda bez chodníka, čo je podľa hovorkyne bežné pri mostoch v extraviláne.
Autor TASR
Ružomberok 19. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) plánuje rekonštruovať ďalší most v zlom technickom stave ponad rieku Revúca na frekventovanom úseku cesty I/59 medzi Ružomberkom a Donovalmi. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, SSC zabezpečila pre most stavebné povolenie.
Most mal byť rekonštruovaný v rovnakom profile ako existujúci, teda bez chodníka, čo je podľa hovorkyne bežné pri mostoch v extraviláne. Na začiatku decembra v roku 2025 SSC dostala žiadosť o vytvorenie chodníkov pre chodcov a cyklistov po oboch stranách mosta od Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov s podporným stanoviskom viacerých záujmových organizácií, ale aj mesta Ružomberok, obce Liptovská Osada či obyvateľov miestnych častí Biely Potok a Podsuchá.
„SSC sa touto žiadosťou zaoberala, zvážila argumenty a rozhodla sa vyjsť žiadateľom v ústrety,“ uviedla Lukáčová. Vytvorením chodníkov sa zabezpečí bezpečný prechod cyklistov a chodcov ponad rieku Revúca, ktorým prechádzajú aj turisti smerujúci k neďalekému Brankovskému vodopádu.
V súčasnosti prebieha úprava projektovej dokumentácie. Starý most bude zbúraný a nový most bude postavený s chodníkom so šírkou 1,5 metra po oboch stranách mosta. Predtým, ako bude most zbúraný, bude vytvorená obchádzková trasa, kadiaľ bude za zníženej rýchlosti vedená doprava.
„Zmena v projekte aj výstavba obchádzkovej trasy budú mať vplyv na konečnú cenu projektu, ktorá vzíde z procesu verejného obstarávania,“ podotkla hovorkyňa. Vzhľadom na zmeny v projekte a potrebné ďalšie administratívne postupy SSC počíta so začiatkom verejného obstarávania zhotoviteľa stavby v druhom polroku 2026.
Most mal byť rekonštruovaný v rovnakom profile ako existujúci, teda bez chodníka, čo je podľa hovorkyne bežné pri mostoch v extraviláne. Na začiatku decembra v roku 2025 SSC dostala žiadosť o vytvorenie chodníkov pre chodcov a cyklistov po oboch stranách mosta od Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov s podporným stanoviskom viacerých záujmových organizácií, ale aj mesta Ružomberok, obce Liptovská Osada či obyvateľov miestnych častí Biely Potok a Podsuchá.
„SSC sa touto žiadosťou zaoberala, zvážila argumenty a rozhodla sa vyjsť žiadateľom v ústrety,“ uviedla Lukáčová. Vytvorením chodníkov sa zabezpečí bezpečný prechod cyklistov a chodcov ponad rieku Revúca, ktorým prechádzajú aj turisti smerujúci k neďalekému Brankovskému vodopádu.
V súčasnosti prebieha úprava projektovej dokumentácie. Starý most bude zbúraný a nový most bude postavený s chodníkom so šírkou 1,5 metra po oboch stranách mosta. Predtým, ako bude most zbúraný, bude vytvorená obchádzková trasa, kadiaľ bude za zníženej rýchlosti vedená doprava.
„Zmena v projekte aj výstavba obchádzkovej trasy budú mať vplyv na konečnú cenu projektu, ktorá vzíde z procesu verejného obstarávania,“ podotkla hovorkyňa. Vzhľadom na zmeny v projekte a potrebné ďalšie administratívne postupy SSC počíta so začiatkom verejného obstarávania zhotoviteľa stavby v druhom polroku 2026.