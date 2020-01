Slovenská správa ciest: Vyjadrenia Primátora Mokoša sú neobjektívne

Vysoké Tatry 22. januára (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) považuje vyjadrenia primátora Vysokých Tatier Jána Mokoša v súvislosti s obchádzkou kvôli havarijnému stavu mosta v Kežmarku za neobjektívne a nekorektné. Uviedla to hovorkyňa SSC Lucia Karelová ako reakciu na vyjadrenie predstaviteľov mesta Vysoké Tatry, že za vzniknutú situáciu nesie vinu jedine SSC.



Podľa primátora SSC dopustila, že most sa dostal do stavu, že ho museli uzatvoriť pre vozidlá nad 18 ton. Okrem toho pripomenul, že sa na začiatku rokovaní rozhodovalo bez prítomnosti tatranskej samosprávy a zástupcovia mesta na zasadnutie krízového štábu nedostali pozvanie. „Chceli by sme uviesť, že napriek pozvaniu okresným úradom na krízový štáb 30. 12. 2019, sa zástupcovia Vysokých Tatier predmetného krízového štábu nezúčastnili,“ reagovala na margo obvinenia Karelová.



Zároveň dodala, že obchádzkové trasy po prerokovaní s políciou určil okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie svojím rozhodnutím. Tie podľa SSC vyplynuli z viacerých predmetných rokovaní, na základe posúdenia, prerokovania a dohody všetkých zúčastnených strán, o čom sú aj konkrétne záznamy. „SSC koná len v súlade so závermi jednotlivých rokovaní a krízových štábov a plní úlohy jej uložené v zmysle dohôd a príslušných termínov,“ zdôraznila hovorkyňa.



Mestu Vysoké Tatry sa nepáči, že kompetentní nezvážili aj iné obchádzkové trasy, ktoré boli navrhnuté, ako napríklad cez bývalý vojenský priestor Javorina, cez Slavkovskú cestu v Kežmarku, prípadne cez Malý Slavkov. „Chceli by sme podotknúť, že obchádzka cez mesto Vysoké Tatry po cestách II. triedy je len pre dopravnú obsluhu a je obchádzkou len do času ukončenia stavebných prác na provizórnom premostení, čo predpokladáme do konca februára. Potom budú už všetky nákladné vozidlá presmerované opäť do mesta Kežmarok na mostné provizórium, ktoré sa vybuduje hneď vedľa existujúceho mosta,“ ubezpečila Karelová.



Obchádzku cez Vysoké Tatry pre dopravnú obsluhu oficiálne spustili v pondelok (20.1.). Dovtedy regulovali dopravu príslušníci Policajného zboru SR a odkláňali nákladnú dopravu na cestu I. triedy. Počas tohto týždňa miestni aktivisti monitorujú situáciu o počte kamiónov, ktoré prejdú cez územie Vysokých Tatier a v utorok (21.1.) zorganizovali pokojný protest. Ich zástupkyňa a zároveň mestská poslankyňa Lucia Dubielová však upozornila, že ak sa do budúceho týždňa nič nezmení, pritvrdia.



Tatranci okrem iného upozorňujú na fakt, že v súčasnosti je v regióne zimná turistická sezóna, teda z pohľadu poveternostných podmienok i návštevnosti najnáročnejšie obdobie. Jarné prázdniny majú postupne Poliaci, Česi i Slováci, takže je zrejmé, že návštevníkov a tým pádom aj áut bude na tatranských cestách pribúdať. Mokoš okrem iného pripomenul, že cesta Slobody a najmä niektoré jej časti, nie sú prispôsobené na prejazd ťažkých nákladných vozidiel. „Naše mesto sa nachádza v národnom parku, sme významným turistickým i kúpeľným centrom,“ pripomenul ďalšie dôvody, prečo by kamióny cez toto vzácne územie nemali prechádzať.



Kvôli zlému stavebno-technickému stavu mosta na ceste I/66 v Kežmarku platí mimoriadna situácia pre celý Prešovský kraj od 30. 12. 2019. SSC avizovala výstavbu dočasného premostenia, začiatok rekonštrukcie mosta však nepredpokladá skôr, ako v druhej polovici roka.