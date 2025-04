SSC uzavrela zmluvu so zhotoviteľom komplexnej obnovy mosta v Seredi

Bratislava/Sereď 1. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) uzavrela zmluvu so zhotoviteľom komplexnej obnovy mosta vedúceho ponad železnicu v meste Sereď (okres Galanta). Existujúci most bude zbúraný, plánovaná je výstavba nového. Spoločnosť Doprastav sa zaviazala vykonať dielo za takmer 7,94 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri.



Od roku 2019 bola na moste v Seredi obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. V súčasnosti je pre automobilovú dopravu uzavretý. Povolená je len cyklistická a pešia doprava.



SSC vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa komplexnej obnovy mosta vlani na jeseň. Do tendra bolo predložených osem ponúk. Jednu vylúčili pre nesplnenie súťažných podmienok. Predpokladaná hodnota zákazky bola v rámci verejného obstarávania stanovená na vyše 9,6 milióna eur bez DPH.



Existujúci most čaká asanácia, plánovaná je výstavba nového i vybudovanie dočasnej lávky pre peších. Rovnako prejde rekonštrukciou cesta v dĺžke 200 metrov. Stavebné práce by mali trvať 346 dní.