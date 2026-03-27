SSC vymení mostný záver na Sečovskej ulici v Košiciach
Prvá etapa prác potrvá do 24. apríla s tým, že čiastočná uzávera sa začne od cesty I/16 Sečovská ulica v smere na Rožňavu zúžením do jedného pravého jazdného pruhu.
Autor TASR
Košice 27. marca (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začína v piatok práce na výmene mostného záveru na združenom moste na Sečovskej ulici v Košiciach. Práce potrvajú 60 dní a budú prebiehať v dvoch etapách, súčasťou budú dopravné obmedzenia. „Výmena mostného záveru je nevyhnutná z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na tomto frekventovanom úseku,“ informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.
Prvá etapa prác potrvá do 24. apríla s tým, že čiastočná uzávera sa začne od cesty I/16 Sečovská ulica v smere na Rožňavu zúžením do jedného pravého jazdného pruhu. Prešovská cesta v smere na Rožňavu bude čiastočne presmerovaná.
Druhá etapa sa prác začne po 24. apríli a potrvá do 24. mája. Sečovská cesta I/16 bude v smere na Rožňavu zúžená na jeden jazdný pruh. Prešovská cesta bude v tomto smere čiastočne presmerovaná. Pri pracovisku bude rýchlosť znížená na 30 km/h.
„Zhotoviteľ prác vzišiel z verejného obstarávania a zmluvná cena diela je 178.135 eur s DPH,“ uviedol hovorca SSC.
