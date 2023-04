Cestári začali s výstavbou odbočovacích pruhov do Nitrice

Nitrica 19. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala s výstavbou odbočovacích pruhov z cesty I/9 do Nitrice (okres Prievidza). Stavbou sleduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky na úseku.



S prácami začal dodávateľ - spoločnosť Strabag začiatkom apríla, potrvajú do konca novembra. "V križovatke pribudnú odbočovacie pruhy vľavo, prídavné pruhy pre odbočenie vpravo a pripájacie pruhy, čím sa zvýši bezpečnosť a plynulosť dopravy," uviedol pre TASR hovorca SSC Martin Guzi.



Zároveň sa podľa neho vymení a upraví vodorovné a zvislé dopravné značenie a zrealizujú sa terénne a sadové úpravy.



"Premávka v úseku je zatiaľ bez obmedzení, na jeseň počas položenia nových asfaltových vrstiev bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu riadená semaformi," ozrejmil Guzi.



Dopravné riešenie východnej križovatky z časti Račice by malo priniesť zvýšenie bezpečnosti na nehodovom úseku, na jeho realizáciu apelovali samosprávy z hornej Nitry dlhé roky. Argumentovali najmä nehodami, neraz tragickými, ktoré sa na úseku od Nitrianskych Sučian až po Horné Vestenice stali. "Najväčšou bola nehoda v roku 2017, keď tam zahynulo naraz osem ľudí. Boli to opatrovateľky, ktoré sa vracali z Rakúska," spomenul pred časom starosta Nitrice Miroslav Jemala.



SSC za riešenie križovatky zaplatí 486.784,05 eura, stavbu bude financovať zo štátneho rozpočtu s tým, že je zaradená aj medzi rezervné projekty, ktoré plánuje financovať z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.