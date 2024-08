SSC zrekonštruovala časť cesty vedúcej z Veľkého Medera do Maďarska

Bratislava/Veľký Meder 2. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruovala časť cesty prvej triedy vedúcej z Veľkého Medera do Maďarska. Zároveň dokončila výstavbu dvoch nových mostov, keďže pôvodné bolo potrebné pre nevyhovujúci stav zbúrať. TASR o tom informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.



"Slovenská správa ciest zrekonštruovala šesť kilometrov cesty, dva mosty a štyri križovatky. Bola odstránená porušená časť betónovej vozovky a nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Parametre križovatiek boli upravené v zmysle platných predpisov vrátane novej obrusnej vrstvy," priblížil hovorca s tým, že v rámci rekonštrukcie úseku cesty I/13 medzi Veľkým Mederom a Čiližskou Radvaňou v okrese Dunajská Streda bola realizovaná i úprava chodníkov a spevnených plôch.



Za krajnicou komunikácie bola osadená aj značka so zaintegrovaným cestným meteorologickým zariadením a automatický sčítač dopravy. Celkové náklady na rekonštrukciu spomínaného úseku cesty boli 10.411.000 eur, z toho 7.406.000 eur bolo hradených z európskych fondov, zvyšok zo štátneho rozpočtu SR. V nasledujúcich rokoch je plánovaná aj obnova zvyšných šiestich kilometrov cesty. SSC avizuje aj opravu ciest druhej a tretej triedy a miestnych ciest v katastri Veľkého Medera a Čiližskej Radvane. Tiež realizáciu náhradnej výsadby za odstránené dreviny.