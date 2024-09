Na ceste pri Predajnej otvorili novú križovatku

Predajná 17. septembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) v utorok odovzdala do predčasného užívania novovybudovanú mimoúrovňovú križovatku na ceste I/66 pri obci Predajná. Výstavba križovatky na hlavnom dopravnom ťahu na Horehroní trvala jeden a pol roka, náklady presiahli 8,4 milióna eur s DPH. TASR o tom informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč.



Dôvodom na komplexnú rekonštrukciu križovatky pri Predajnej bolo najmä zvýšenie bezpečnosti, a to vybudovaním mimoúrovňového križovania ciest. Križovatka, kde hlavný dopravný ťah križoval cestu III. triedy z obce Nemecká do Predajnej, bola totiž v minulosti miestom častých dopravných nehôd.



"Po novom je cesta III. triedy vedená popod cestu I. triedy, čo umožnilo vybudovanie nového mostného objektu. Križovatka má zo všetkých smerov pripájacie vetvy, čo taktiež prispieva k bezpečnosti premávky. Pripájacie a odpájacie pruhy svojou normovou dĺžkou umožňujú bezpečné a plynulé zaradenie vozidiel," priblížil Trepáč.



Práce na prebudovaní križovatky pri Predajnej sa začali v marci 2023 výrubom drevín, prekládkou inžinierskych sietí a výkopovými prácami. Aby mohla byť cesta III. triedy vedená pod hlavným ťahom, stavba si vyžiadala odkopanie terénu do hĺbky ôsmich metrov. V mieste pripojenia cesty medzi Nemeckou a Predajnou s cestou I/66 zas bolo treba vybudovať osem metrov vysoký násyp.



Rekonštrukcia križovatky na Horehroní si v uplynulých mesiacoch vyžiadala aj dopravné obmedzenia, vodiči museli využívať obchádzkové trasy. Od utorka je križovatka prejazdná bez akýchkoľvek obmedzení. "Posledné terénne a sadové úpravy, ktoré ešte prebiehajú, nemajú vplyv na dopravu," dodal Trepáč.