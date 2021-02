SSD: Energetici odstránili väčšinu porúch, ale niektoré musia počkať

Bratislava 11. februára (TASR) - Niektorí obyvatelia stredného Slovenska strávia noc bez elektriny. Stále platia výstrahy pred vetrom a snehom. Energetikov zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) čaká v piatok (12. 2.) ďalší náročný deň. TASR o tom informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.



Uviedol, že počas štvrtka sa elektrikárom zo SSD podarilo obnoviť dodávku elektriny pre viac ako 30.000 odberných miest. V riešení zostáva aktuálne ešte 19 vedení vysokého napätia, takže "potme" je v tomto čase asi 4000 domácností.



Upozornil, že "v teréne" sú stále desiatky mužov, ktorí by mali v krátkom čase obnoviť dodávku pre ďalších odberateľov. Vzhľadom na rozsah poškodenia distribučných vedení je isté, že niektoré poruchy dokážu opraviť až v piatok.



Poznamenal, že bez elektriny je stále najviac obyvateľov v okrese Rimavská Sobota – približne 2000 odberných miest. Nepriaznivá situácia pretrváva aj v okrese Žiar nad Hronom – približne 1200 odberných miest.



Najväčšie problémy počas dňa podľa Gejdoša spôsobovalo počasie, rozmočený terén a neprístupné cesty. Na viacerých miestach znemožnili prejazd techniky popadané stromy. Pri odstraňovaní prekážok pomáhali hasiči aj špecializované firmy.



SSD žiada zasiahnutých obyvateľov o strpenie, najmä tých, ktorí zostanú bez elektriny aj počas noci. Napriek tomu, že bolo v teréne od skorého rána až do neskorého večera takmer tristo mužov, okolnosti a počasie im nedovolili spraviť viac.



Zdôraznil, že počas noci sú niektoré úkony na vedení vysokého napätia nielen extrémne nebezpečné, ale aj zakázané. A tiež to, že pri využití maximálnych kapacít nie je možné pracovať bez prestávky v plnej sile celý deň a celú noc. Nehovoriac o mínusových teplotách, premočenom oblečení, teplej strave a popri tom všetkom o práci s vysokým napätím vo výške.



Dodal, že pohotovostná služba je však k dispozícii nonstop, či už ide o riadiaci dispečing, poruchovú linku alebo terénnych pracovníkov vyhľadávajúcich poruchové miesta aj počas noci.



Doplnil, že najviac zasiahnutými oblasťami v okrese Rimavská Sobota sú Lukovište, Kraskovo, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Zalužany, Kyjatice, Hnúšťa, Lipovec, Ratkovská Suchá, Ratkovské Bystré, Rybník, Hodejov, Konrádovce, Blhovce, Hajnáčka a Gortva a v okrese Žiar nad Hronom Vyhne, Bzenica, Kremnica, Krahule a Skalka.