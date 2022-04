SSD modernizuje elektrickú sieť v Slovenskej Ľupči za vyše 300.000 eur

Slovenská Ľupča 22. apríla (TASR) – Elektrická sieť v Slovenskej Ľupči v okrese Banská Bystrica prechádza modernizáciou za viac ako 300.000 eur. Pocítia to súčasní i budúci odberatelia elektriny. Prví v podobe stabilnej dodávky bez výkyvov a porúch a druhí v možnosti pripojiť nové nehnuteľnosti. TASR o tom v piatok informoval Miroslav Gejdoš, špecialista externej komunikácie zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD).



„Energetici zo SSD realizujú v týchto dňoch v Slovenskej Ľupči rozsiahlu rekonštrukciu elektrického vedenia. V centrálnej časti obce vymieňajú zastarané vedenie nízkeho napätia a budujú nový prívod vysokého napätia. Reagujú tak na fyzický stav distribučnej siete, sťažnosti obyvateľov na podpätie a výpadky, ale i na ďalší rozvoj obce a vyššie nároky na odber elektriny,“ priblížil Gejdoš.



Podľa neho sa rekonštrukcia dotýka takmer dvoch kilometrov elektrického vedenia v intraviláne obce. Jej súčasťou je výmena betónových stĺpov, nahradenie neizolovaných vodičov za kábel a vybudovanie nového výbežku vysokého napätia do stredu obce. Práca takého rozsahu v zastavanom území doplnená o výkopové práce a budovanie novej trafostanice je pre elektromontérov komplikovaná.



„Postavili sme 38 nových stĺpov. Na všetkých bude nový kábel nízkeho napätia a na niektorých kábel vysokého napätia, ktorý napojí novú trafostanicu. Vďaka tomu posilníme celú sieť a vyriešime problém s výpadkami a výkyvmi napätia. Okrem toho bude možné pripájať nové odberné miesta,“ dodal Stanislav Krajan, stavbyvedúci elektromontérov zo SSD s tým, že stavbu stĺpov zvládli bez odstávok elektriny, ale pri montáži káblov a ďalších činnostiach je nevyhnutné dočasne prerušiť distribúciu pre niektoré ulice.



Plánované odstávky elektriny by mali skončiť začiatkom mája. Kompletné ukončenie rekonštrukcie plánuje SSD do júla.