SSD: Unimobunky v Telgárte sú pripravené na pripojenie na elektrinu

Telgárt 22. novembra (TASR) - V obci Telgárt na Horehroní je už po technickej stránke všetko pripravené na to, aby mohli byť unimobunky pre ľudí, ktorí pri letnom požiari prišli o strechu nad hlavou, pripojené na elektrinu. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.



"SSD vykonala v trafostanici úpravu pre zmenu základného zapojenia distribučnej sústavy s cieľom uvoľniť kapacitu. Zároveň sme vymenili hlavný istiaci prvok. Z našej strany sme už podmienky pre pripojenie pripravili. Dňa 30. novembra ešte vykonáme úpravu nastavenia trafostanice, ktorá si vyžiada odstávku elektriny," priblížil Gejdoš s tým, že spoločnosť v súčasnosti čaká na doručenie čestného vyhlásenia, ktorým žiadateľ vyhlási, že si vybudoval odberné energetické zariadenia a splnil technické podmienky pripojenia.



V Telgárte na prelome októbra a novembra po viac ako troch mesiacoch od požiaru v miestnej osade pribudlo vyše 20 mobilných kontajnerov. Unimobunky majú poslúžiť ako dočasné ubytovanie pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy. Obec na ich zabezpečenie získala z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity takmer 390.000 eur. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja začiatkom mesiaca upozornil na to, že ľudia, ktorí už tri mesiace žijú v nedôstojných podmienkach, unimobunky zatiaľ využívať nemôžu pre chýbajúce pripojenie na elektrinu.



K požiaru v obci Telgárt došlo v druhej polovici júla v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti zomrela jedna osoba, viac ako stovka ľudí vrátane 60 detí prišla o strechu nad hlavou. Obyvatelia, ktorí prišli o domovy, boli dočasne ubytovaní vo veľkokapacitných stanoch. V súčasnosti prespávajú v priestoroch komunitného centra a v unimobunkách, ktoré obci poskytlo kresťanské spoločenstvo.