Na strednom Slovensku je bez elektriny už len 860 odberných miest

Žilina/Banská Bystrica 18. augusta (TASR) – Po škodách, ktoré v pondelok (16. 8.) v noci napáchala silná búrka, je na strednom Slovensku bez elektrickej energie už len posledných 860 odberných miest. Odstránenie porúch by malo trvať ešte niekoľko hodín. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.



„Elektrikári zo SSD momentálne riešia 12 porúch na vedeniach vysokého napätia, pre ktoré je mimo prevádzky 50 distribučných trafostaníc. Dôvodom sú najmä polámané stĺpy, spadnuté vodiče a poškodené konzoly,“ priblížil Gejdoš. Ako dodal, pracovníkov SSD čaká počas stredy aj odstraňovanie desiatok porúch na úrovni nízkeho napätia, ktoré nestihli vyriešiť počas prvého dňa energetickej kalamity, pretože sa prioritne venovali poruchám na vysokom napätí.



Po silnej búrke zostalo v utorok (17. 8.) na strednom Slovensku bez elektriny približne 75.000 domácností. Do večera sa elektrikárom podarilo prúd obnoviť pre takmer 70.000 odberných miest, niektoré lokality však boli bez elektriny aj počas noci. Bez elektrickej energie je naďalej posledných 860 odberných miest, a to najmä v Banskej Bystrici a v priľahlých obciach Tajov, Malachov a Hrochoť.



„Na doriešenie porúch čakajú tiež niektorí obyvatelia z okresu Žiar nad Hronom, konkrétne v obciach Horná Ves, Vyhne, Hliník nad Hronom či Pitelová. Elektrina nejde ani v stredisku Kubínska hoľa pri Dolnom Kubíne a ani niektorým odberateľom v Hronci a Lome nad Rimavicou v okrese Brezno,“ doplnil Gejdoš.