Zhruba 120.000 odberných miest na Liptove a Orave bolo bez elektriny

Ružomberok 19. júna (TASR) - Vo štvrtok po 11.00 h nastal veľký výpadok elektriny v regiónoch Liptov a Orava. Bez elektriny zostalo päť okresov a približne 120.000 odberných miest. Pre TASR to potvrdil hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



Mimo prevádzky zostalo osem transformovní veľmi vysokého napätia. „Dôvodom bol výpadok v elektrostanici na Liptovskej Mare, ktorá patrí Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave. Našej spoločnosti sa podarilo obnoviť dodávku elektriny približne do hodiny, a to prostredníctvom distribučných transformovní v iných regiónoch, ktoré zostali pod napätím,“ spresnil Gejdoš.