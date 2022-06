SSD rekonštruuje v Č. Balogu vedenie vysokého napätia, budú odstávky

Čierny Balog 7. júna (TASR) – Rekonštrukcia vedenia vysokého napätia v Čiernom Balogu na Horehroní aj za pomoci vrtuľníka spôsobí odstávky elektriny. TASR o tom v utorok informoval Miroslav Gejdoš zo žilinskej spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD).



"Výmena elektrického vedenia v Čiernom Balogu ovplyvní turistickú sezónu v skanzene. Odstávky presúvali pre kosenie trávy. Niektoré stĺpy v neprístupnom teréne vymenia energetici pomocou vrtuľníka. Dôvodom je postupne sa zhoršujúci fyzický stav vedenia a posilnenie jeho prenosovej kapacity. Rozpočet počíta s nákladmi okolo 120.000 eur," konštatoval Gejdoš.



"Komplexná výmena zahŕňa stavbu nových stĺpov a stožiara, výmenu vodičov a montáž nového úsekového vypínača. V niektorých miestach je terén nestabilný, rozmočený a ťažko prístupný, takže si budeme musieť pomôcť vrtuľníkom. Trasa vedenia pritom zostane rovnaká," vysvetlil Peter Faluš, projektový manažér SSD.



Hoci sa elektromontéri snažia pracovať tak, aby to obyvatelia a miestne prevádzky pociťovali čo najmenej, v určitých fázach projektu budú nevyhnutné odstávky elektriny. Pôvodne ich chceli naplánovať tak, aby nezasahovali do letnej turistickej sezóny, ale narazili na nesúhlas poľnohospodárov. Potrebujú totiž kosiť lúky, na ktoré poberajú dotácie, pričom cez ne prechádza aj vedenie vysokého napätia. Preto došlo k posunutiu termínov odstávok elektriny na druhú polovicu júna.



"Nám tiež do plánovania vstupujú rôzne faktory, ktoré potrebujeme skĺbiť. Napríklad vyťaženosť elektromontérov, dostupnosť techniky, materiálov, terénne podmienky, dodávateľský reťazec a mnoho ďalších. Napriek tomu musíme rekonštrukciu zrealizovať tak, aby sme neohrozili prevádzku vedenia," upresnil Faluš.