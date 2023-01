SSD: Všetky odberné miesta v okrese Detva sú už pripojené na elektrinu

Detva 23. januára (TASR) – Pre sneženie bolo v okrese Detva bez elektriny viacero odberných miest, v súčasnosti sú už všetky pripojené. TASR to v pondelok potvrdil Miroslav Gejdoš zo spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD).



Pripomenul, že nedeľu (22. 1.) ráno bolo bez prúdu približne 2000 odberných miest, do poludnia sa ich počet podarilo znížiť na necelých 600. Bez prúdu boli niektoré obce na pomedzí okresov Detva a Brezno. Elektrikári mali už viacero dní prácu s popadanými stromami, pretrhanými vodičmi a poškodenými stĺpmi na vzdušnom vedení vysokého napätia.



Gejdoš konštatoval, že v odstraňovaní porúch budú elektrikári pokračovať aj počas tohto týždňa. Problémy môžu ešte spôsobiť avizované oteplenie či dážď. "V takom prípade by sa terén ešte viac rozmočil a presun ťažkých mechanizmov bude opäť zložitejší," vysvetlil.