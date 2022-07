SSD zrekonštruovala svoju pamiatku v B. Bystrici, bude tam kataster

Banská Bystrica 5. júla (TASR) – Spoločnosť Stredoslovenská distribučná (SSD) zrekonštruovala budovu bývalej metrológie na Ulici Jána Cikkera v Banskej Bystrici a investovala do nej približne 250.000 eur. Ide o stavbu zo 40. rokov minulého storočia, v roku 1963 vyhlásenú za národnú kultúrnu pamiatku. Presťahoval sa do nej katastrálny odbor Okresného úradu Banská Bystrica. TASR o tom informoval Miroslav Gejdoš, špecialista externej komunikácie SSD.



Podľa informácií z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra s ostrou prevádzkou katastra môže verejnosť počítať od stredy (6. 7.).



"Na renováciu interiéru takmer 80-ročnej funkcionalistickej budovy dohliadali pamiatkari. Okrem nich chcel investor vyjsť v ústrety aj novému nájomníkovi. Objekt postavili energetici ako súčasť komplexu pôvodných elektrárenských budov medzi Cikkerovou a Švantnerovou ulicou. Vlastníkom budovy je stále SSD," konštatoval Gejdoš.



"Investovali sme výhradne do interiéru s rozlohou zhruba 700 štvorcových metrov tak, aby sme ho prispôsobili požiadavkám nájomníka. Vymenili sme podlahy, vybudovali nové priečky, kuchynky, zmodernizovali sociálne zariadenia a obnovili nátery stien. Všetko prebiehalo pod drobnohľadom pamiatkarov, aby sme zachovali dobový ráz budovy. Pri niektorých prácach to bolo náročné," zdôraznil Marek Prokeš z odboru správy majetku SSD.



Nové priečky museli byť zo sadrokartónu a ich náter sa musel odlíšiť od pôvodných stien iným farebným odtieňom. Rovnako pri výmene okien, ktorú zrealizovali už dávnejšie, mohli použiť len drevené. V budove sa nachádza aj pôvodný výťah.



"Najnáročnejším procesom bola administratíva a získanie všetkých potrebných povolení, najmä zmena účelu využitia budovy," doplnil Marek Krajčovič, riaditeľ sekcie správy majetku SSD.



Prenájom objektu odôvodnil nadbytočnosťou priestorov, ktoré spoločnosť nevyužíva už takmer osem rokov. Nevylúčil ani neskorší odpredaj, pričom štát má predkupné právo, keďže ide o pamiatku.