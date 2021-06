Niektoré obce okresov Zvolen a R. Sobota budú bez elektriny

Zvolen/R.Sobota 27. júna (TASR) - Odstávka elektriny, trvajúca niekoľko hodín, čaká v utorok a v stredu (29. a 30. 6.) niektoré obce v okresoch Zvolen a Rimavská Sobota. Stredoslovenská distribučná (SSD) tam bude vykonávať revíziu svojich zariadení. TASR o tom informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.



V okrese Zvolen sa odstávka dotkne 600 domácností v obci Pliešovce v utorok v čase od 7.45 do 15.00 h. V stredu bude v Pliešovciach ďalšia odstávka, ale dotkne sa iných odberných miest. Pocítia ju aj niektorí obyvatelia neďalekej Bzovskej Lehôtky. Odstávka bude v čase od 7.30 do 18.00 h a bez elektriny ostane spolu približne 630 domácností.



V okrese Rimavská Sobota bude odstávka v utorok, a to v obciach Veľký Blh, Padarovce, Dražice a okrajovo aj v obci Drienčany. V čase od 7.30 do 17.30 h prerušia energetici pre revíziu distribúciu pre 500 odberných miest.



"Vo všetkých spomenutých prípadoch sú odstávky elektriny nevyhnutné pre charakter plánovaných prác a najmä bezpečnosť. Ak to okolnosti dovolia, pracovníci Stredoslovenskej distribučnej môžu jednotlivé odstávky ukončiť aj v kratšom čase," uviedol Gejdoš. Dotknutých obyvateľov energetici žiadajú, aby sa na obmedzenia patrične pripravili a boli trpezliví. "V prípade, že by sa údržbové práce na energetických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku," dodal.



Zoznam všetkých odberných miest, ktorých sa odstávky týkajú, je dostupný na internetovej stránke Stredoslovenskej distribučnej www.ssd.sk v časti plánované odstávky.