Inšpekcia je pripravená pomôcť pri incidente na ZŠ v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 26. apríla (TASR) – Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) je v súvislosti s incidentom na základnej škole (ZŠ) v Banskej Bystrici, pri ktorom žiačka nevedomky požila tekutý dezinfekčný prostriedok, pripravená poskytnúť polícii okamžitú súčinnosť. Pre TASR to uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.



Podľa inšpekcie je akékoľvek narušenie bezpečného prostredia v školách pre žiakov stresujúce a má negatívny dosah i na kvalitu vzdelávania. "Opätovne dávame školám do pozornosti potrebu pravidelnej a premyslenej realizácie aktivít zameraných na podporu sociálnych vzťahov žiakov v kolektíve, vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, na elimináciu rizikového správania a prejavov šikanovania a celkovú podporu wellbeingu všetkých aktérov vzdelávania," dodala Štofková Dianovská.



K incidentu na ZŠ Pieninská v Banskej Bystrici došlo v pondelok (24. 4.) po hodine telesnej výchovy, keď išli žiaci šiesteho ročníka späť do triedy na ďalšie vyučovanie. Jedno z dievčat sa napilo z vlastnej fľaše a obsah tekutiny vypľulo na dlážku. Dezinfekčný prostriedok vo fľaši mala zacítiť triedna učiteľka. Žiačka bola prevezená do banskobystrickej detskej nemocnice, jej stav je stabilizovaný a nie je v ohrození života.



Vedenie ZŠ v súvislosti s incidentom odmieta, že by dievča bolo dlhodobo šikanované. O tom, odkiaľ dezinfekčný prostriedok pochádzal, škola nemá vedomosť. Udalosť preveruje polícia. V súvislosti s prípadom prijala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.