Opäť by chceli sprístupniť Krásnohorskú jaskyňu
Autor TASR
Dlhá Lúka 1. júna (TASR) - Správa slovenských jaskýň (SSJ) by chcela pre verejnosť opätovne sprístupniť Krásnohorskú jaskyňu v Slovenskom krase, ktorá bola ostatné dve desaťročia v súkromnom prenájme. Jaskyniari vypracovali projekt rekonštrukcie prehliadkovej trasy, na jeho realizáciu zatiaľ chýbajú financie. Pre TASR to za SSJ uviedol Miroslav Kudla.
Krásnohorskú jaskyňu mal od roku 2004 v prenájme jaskyniar Jaroslav Stankovič, ktorý ju návštevníkom sprístupňoval do roku 2024. „Pán Stankovič je zaslúžilý jaskyniar s vynikajúcimi výsledkami, ktorý vykonal množstvo jaskyniarskej práce nielen v Krásnohorskej jaskyni. K upusteniu od jej prevádzkovania ho prinútili osobné dôvody,“ skonštatoval Kudla.
Krásnohorská jaskyňa je jedinečná aj náročnosťou prehliadkovej trasy. Návštevníci do nej vstupovali vybavení jaskyniarskym výstrojom, pod zemou museli absolvovať i lanový traverz. Po Stankovičovi prevzala Krásnohorskú jaskyňu do svojej správy SSJ, ktorá vypracovala projekt rekonštrukcie prehliadkovej trasy. Ten počíta s úplnou výmenou komponentov, ktorých súčasný stav už nevyhovuje bezpečnostným nárokom.
„Vzhľadom na stav dreva, z ktorého sú komponenty trasy vybudované, je trasa v súčasnosti nebezpečná a vyžaduje si generálnu rekonštrukciu s využitím trvácnych materiálov najlepšie na báze nerezu,“ vysvetlil Kudla s tým, že SSJ chcela na rekonštrukciu prehliadkovej trasy v Krásnohorskej jaskyni získať financie z európskych zdrojov. Podmienky grantovej schémy sa však podľa jaskyniarov zmenili a projekt z nej nebolo možné financovať, hľadať tak budú musieť inú vhodnú dotačnú výzvu.
Krásnohorská jaskyňa sa nachádza na severnom úpätí Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras, objavená bola v roku 1964 jaskyniarmi z Rožňavy. Celková dĺžka jaskyne je viac ako 1,3 kilometra, dĺžka sprístupnenej časti predstavovala vyše 400 metrov. Hlavnú časť jaskyne tvorí kaňonovitá chodba, ktorou prechádzali aj návštevníci, viaceré úseky trasy vedú priamo nad podzemným riečiskom. Jaskyňa je známa aj Kvapľom rožňavských jaskyniarov, ktorý je s výškou 32,6 metra najväčším v strednej Európe.
