Múzeum v Banskej Bystrici chystá besedu s tvorcami IT produktov

Banská Bystrica 7. mája (TASR) - V rámci interaktívnej výstavy Od telegrafu k internetu, ktorú v apríli v Thurzovom dome v Banskej Bystrici sprístupnilo Stredoslovenské múzeum (SSM), sa 9. mája o 16.00 h uskutoční beseda s tvorcami IT produktov minulého tisícročia v banskobystrických Závodoch výpočtovej techniky (ZVT). TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



Koncernový podnik ZVT Banská Bystrica vznikol v roku 1979 a sídlil v budove na Zvolenskej ceste. Mesto pod Urpínom sa stalo centrom výroby informačných technológií v bývalom Československu.



Návštevníci sa na besede s Viliamom Slobodníkom a Miloslavom Haškom dozvedia aj o medzinárodnej spolupráci ZVT, najmä v oblasti jednotných systémov malých a veľkých počítačov. Vývoz niekoľko tisíc mozaikových tlačiarní s elektronikou do vtedajšieho Sovietskeho zväzu mal významný podiel na exporte slovenského elektrotechnického priemyslu. ZVT vyrábali tiež mechanicky a klimaticky odolné moduly počítačov so zvýšenou spoľahlivosťou do mobilných zbraňových systémov.



Výstava Od telegrafu k internetu, ktorá potrvá do 14. júla, približuje históriu telekomunikačnej a výpočtovej techniky prostredníctvom zozbieraných prístrojov a zariadení zo zbierky odborníka na internetové siete Rudolfa Kubíka, ako aj Poštového múzea vo výstavných priestoroch v sídle Slovenskej pošty.



"Návštevníci uvidia telegraf, analógové telefóny, počítače či staré pamäťové médiá. Vyskúšajú a naučia sa používať Morseovu abecedu, telefonovať vytočením čísla, ale aj otestovať počítač na umelú inteligenciu. Zaujímavosťou je práca s historickým počítačom, prezeranie dobových webových stránok či možnosť zahrať si 2D počítačové hry. Veľkým prínosom je pre nás spolupráca s Poštovým múzeom. Návštevníci nájdu viac informácií o telefóne a telegrafe v poštových službách v časti výstavy, ktorá je inštalovaná v ich priestoroch," priblížil kurátor SSM Peter Račko.