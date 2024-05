Múzeum priblíži novinku Samospráva a právo mesta Krupina v stredoveku

Banská Bystrica 13. mája (TASR) - V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici sa 14. mája o 17.00 h uskutoční prezentácia publikácie historika a archivára Petra Chlepka, ktorá prináša hlboký a analytický pohľad na vývoj samosprávy a práva mesta Krupina v stredoveku. Prezentované poznatky a tvrdenia sú založené v prevažnej miere na náročnom a prácnom výskume archívneho materiálu. TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



V časoch panovania kráľa Bela IV. získala komunita mešťanov v Krupine svoje privilégiá, ktoré dali základ neskoršiemu krupinskému právu. Toto právo našlo okrem samotnej Krupiny uplatnenie aj v desiatkach ďalších lokalít. Výraznou mierou tak pomohlo rozvoju osídlenia na území Slovenska v stredoveku. Doteraz však nevyšla práca, ktorá by sa touto témou zaoberala do hĺbky, a práve publikácia od historika Chlepka má toto biele miesto zaplniť.



"Krupina v priebehu stredoveku vytvorila okolo seba rozsiahly právny okruh a neraz zasiahla aj do vývoja práva v celouhorskom kontexte. V prípade stredovekých uhorských miest ide ruka v ruke s privilégiami a právom aj ich samospráva. Richtár a mestská rada často tvorili súdny tribunál mesta. Popri súdnej funkcii richtár a mestská rada riešili rôzne otázky hospodárstva, fungovania mesta a hájili jeho záujmy často i pred samotným panovníkom. Čitateľ si urobí živý obraz aj o tom, ako vyzerala súdna agenda stredovekého mesta a čo to znamenalo, keď sa udelilo krupinské právo," priblížil Chlepko.



Podľa historika staršie slovenské práce riešia tému mestského práva iba na všeobecnej úrovni. Verí, že kniha Samospráva a právo mesta Krupina v stredoveku bude veľkým prínosom vo výskume dejín krupinského práva.