Stredoslovenské múzeum priblíži zaujímavosti o medenom meste

Banská Bystrica 4. marca (TASR) - V tomto roku mesto Banská Bystrica oslávi 770. výročie udelenia mestských výsad vtedajším uhorským kráľom Belom IV. Pri tejto príležitosti Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pripravilo otváraciu besedu Míľniky v dejinách medeného mesta z cyklu prednášok venovaných 770. výročiu Banskej Bystrice, ktorá sa uskutoční 13. marca o 17.00 h v Matejovom dome. Zaujímavé míľniky dejín mesta pod Urpínom priblíži riaditeľ múzea Marcel Pecník.



"SSM, ktoré vzniklo už v roku 1889 najprv ako mestské múzeum, si významné výročie Banskej Bystrice pripomenie hneď viacerými aktivitami. Jednou z nich bude séria besied na zaujímavé témy z minulosti mesta. Začneme pozvaním na stretnutie s riaditeľom múzea, historikom a publicistom Marcelom Pecníkom. Návštevníkom a záujemcom o dejiny predstaví koncept najdôležitejších okolností, udalostí a osobností, ktoré v priebehu storočí prispeli k formovaniu mesta čo do jeho veľkosti, významu, podoby či atmosféry," informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.



Rozmach Banskej Bystrice prišiel po udelení mestských privilégií. Stala sa slobodným kráľovským mestom a privilégiá jej umožnili samosprávu, vlastný súd a slobodné obchodovanie. Tento krok podporil prílev nemeckých kolonistov, ktorí so sebou priniesli pokročilé technológie v baníctve a v spracovaní kovov.



"Úvodná prednáška návštevníkov vtiahne do najvýznamnejších míľnikov nášho mesta. Snažil som sa vybrať aj také, ktoré nie sú až tak medzi Bystričanmi známe," uviedol Pecník. Účastníci sa napríklad dozvedia, že prvý richtár Ondrej viedol mesto celé desaťročia, že v meste, ktoré niekoľkokrát vyhorelo, bol korunovaný kráľ a sídlil tu jeden z najbohatších podnikov v dejinách ľudstva.



"Dostanú tiež odpoveď na otázky, aké sú pamiatky po baníctve v meste, ktoré sa volá Banská a nikdy sa v ňom neťažilo. Rovnako, že v centre námestia sme mali cintorín alebo ako cestoval morový stĺp a ako pribudli k ruským aj rumunské tabule z vďaky za oslobodenie," dodal Pecník.