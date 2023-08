Múzeum v Banskej Bystrici oslávi výročie Masarykovej návštevy mesta

Banská Bystrica 7. augusta (TASR) - Sté výročie jedinej cesty prvého prezidenta Československej republiky Tomáša Garrigua Masaryka do Banskej Bystrice si pripomenie Stredoslovenské múzeum (SSM) v rámci pravidelného podujatia Čo sa skrýva v depozitári? Návštevu a jej význam priblíži v Matejovom dome 15. augusta o 17.00 h historik SSM Peter Račko. TASR o tom informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



Masaryk, ktorý sa stal symbolom republiky v roku 1918, navštívil Banskú Bystricu 25. augusta 1923 o 16.00 h. Na námestí ho vítalo asi 20.000 ľudí, zástupcov úradov, spolkov a cirkví na čele s vtedajším starostom mesta Kolomanom Mikulom, banskobystrickým biskupom Mariánom Blahom a okresným náčelníkom Adolfom Pštrosom. Prišiel autom z kúpeľov Sliač a pred návštevou mesta sa zastavil ešte v Radvani a Kráľovej, čo sú dnes mestské časti, kde si na cintoríne pripomenul pamiatku významného slovenského básnika Andreja Sládkoviča. Masaryka sprevádzal zvolenský župan Juraj Slávik a syn Jan Masaryk.



"Prednáška sa koná pri príležitosti 100. výročia príchodu T. G. Masaryka do Zvolenskej župy. Prvýkrát budú na nej prezentované reprodukcie fotografií z jeho cesty po rôznych miestach, pochádzajúce od viacerých slovenských i českých vedeckých a vzdelávacích inštitúcií, prevažne múzeí vrátane SSM. Spomedzi ďalších tematických zbierkových predmetov si návštevníci budú môcť pozrieť originálne maľby - portréty Masaryka od Júliusa Flacheho, Viliama Ruttkaya-Nedeckého či Ivana Žabotu. V expozícii Tranzithistory v Thurzovom dome sa nachádza pero, ktorým sa prezident podpísal počas návštevy podniku Sandrik v Dolných Hámroch," uviedol Račko.



Historik povie viac aj o uvítacích prejavoch predstaviteľov mesta, ktorí upozorňovali na nespravodlivosť premiestnenia Župného úradu Zvolenskej župy z Banskej Bystrice do Zvolena, ku ktorému došlo 1. júna 1923. Na počesť návštevy mestské zastupiteľstvo premenovalo hlavné banskobystrické námestie na Masarykovo námestie.