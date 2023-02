Stavba časti kanalizácie v Sebechleboch by mala byť ukončená v júni

Sebechleby 1. februára (TASR) - V Sebechleboch v okrese Krupina realizujú aktuálne prvú etapu výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV). Približne 1200 obyvateľov obce doteraz splaškovú vodu odvádzalo len do vlastných žúmp. Ako pre TASR povedala starostka Terézia Krnáčová, obci schválili na tento projekt peniaze z eurofondov už pred asi piatimi rokmi, schvaľovací proces bol však zdĺhavý.



Stavať sa začalo vlani v marci, prvá etapa by mala byť ukončená do júna 2023. "Na túto časť stavby sme získali nenávratný finančný príspevok približne 2,3 milióna eur," uviedla Krnáčová.



V prvej etape sa postaví ČOV a asi 2,5 kilometra kanalizácie, čo je približne polovica potrebnej dĺžky. Na financovanie druhej etapy už obec podala žiadosť o príspevok na Envirofond.



Stavba výrazne zlepší život obyvateľom Sebechlieb. "Zatiaľ dodávateľ postupuje načas, a to aj napriek tomu, že sme zaevidovali niekoľko podaní občanov a ekoaktivistov v súvislosti s výskytom bobra v blízkosti stavby. Kontroly však doteraz nepreukázali porušenia zákona," skonštatovala starostka.