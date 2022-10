Štadión K. Jokla v Partizánskom zmodernizujú za takmer 100.000 eur

Partizánske 24. októbra (TASR) - Futbalový štadión Karola Jokla v Partizánskom prechádza modernizáciou. Do rekonštrukcie športoviska, ktorá zahŕňa zateplenie, nové oplotenie či sedačky investuje mesto takmer 100.000 eur. Informovala o tom radnica na sociálnej sieti.



"V rámci revitalizácie sa buduje nové oplotenie hracej plochy v dĺžke 136 metrov a lapače lôpt za bránkami. Na tribúne budú osadené nové sedačky, zateplia sa vonkajšie steny s omietkou na ploche 431 štvorcových metrov (m2) v átriách tribúny a podlaha na ploche 24 m2," opísala radnica.



Na modernizáciu športoviska získal Futbalový klub Tempo Partizánske od Slovenského futbalového zväzu dotáciu vo výške 50.000 eur, ďalších 46.800 eur investovalo mesto zo svojho rozpočtu.



Dodávateľom rekonštrukčných prác je spoločnosť S-stav so sídlom v Klátovej Novej Vsi, dokončiť by ich mala ešte v závere októbra.