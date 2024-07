Stádo antilop v bojnickej zoo sa rozrástlo o ďalšie mláďa

Bojnice 4. júla (TASR) - Stádo dikdika Kirkovho v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach sa rozrástlo o ďalšie mláďa. Samička dostala meno Subira, narodila sa matke Sable, pre ktorú je to už jej druhé mláďa. Subire i matke sa darí dobre. Informovala o tom zoo na svojom webe.



Bojnická zoo sa chovu tejto antilopy venuje od roku 2005. Dikdik Kirkov patrí medzi najmenšie antilopy na svete, spadá do podčeľade antilopkorodých. Dosahuje výšku v kohútiku do 50 centimetrov a váži maximálne sedem kilogramov.



Malý druh antilopy dostal svoj druhový názov na počesť škótskeho bádateľa a prírodovedca Johna Kirka, ktorý pôsobil aj ako guvernér na ostrove Zanzibar. Domorodý názov antilopy je digi-digi. Výstižne charakterizuje varovné zvuky, ktorými sa dikdik ozýva pri náhlom vyrušení.



Pôvodným domovom antilopy dikdika Kirkovho je Tanzánia, Keňa a Namíbia. Dikdiky žijú v pároch alebo v troj- až štvorčlenných skupinkách s jedným samcom. Samec sa počas párenia o svoju partnerku dôkladne stará a svojich sokov od nej odháňa. V ľudskej opatere sa tieto antilopy dožívajú 14 rokov. V súčasnosti ich chová približne 40 európskych zoologických záhrad.