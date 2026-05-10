Stádo antilopy bongo v bojnickej zoo sa rozrástlo o dve mláďatá
S chovom antilopy bongo začala bojnická zoo ešte v roku 1995, prvý odchov sa jej podaril v roku 1999, odvtedy registruje 19 mláďat.
Autor TASR
Bojnice 10. mája (TASR) - Stádo kriticky ohrozenej antilopy bongo v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach sa v uplynulom období rozrástlo o dve mláďatá. Malé samice dostali mená Desta a Pili. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti.
„Meno samice Desta znamená radosť, šťastie. Destina mama je Dada, ktorá je veľmi starostlivá, a to i napriek hendikepu. Ide už o jej druhé mláďa. Druhé mláďa sa narodilo matke Kamali. Samica dostala meno Pili, čo znamená druhá narodená,“ priblížila zoo.
Obom mláďatám sa podľa nej zatiaľ darí veľmi dobre a ak budú mať návštevníci šťastie, uvidia ich aj vo výbehu. Zoo v tejto súvislosti prosí návštevníkov, aby sa zvierat nesnažili dotýkať a neplašili ich hlukom či iným neprimeraným správaním.
S chovom antilopy bongo začala bojnická zoo ešte v roku 1995, prvý odchov sa jej podaril v roku 1999, odvtedy registruje 19 mláďat.
Antilopa bongo je najväčšou a najťažšou lesnou antilopou. Obýva nížinné dažďové pralesy strednej a západnej Afriky. Dožíva sa 19 rokov. Podľa Medzinárodnej únie pre ochranu prírody patrí medzi kriticky ohrozené druhy. Predpokladá sa, že počty vo voľnej prírode klesajú. Populáciu ohrozuje najmä lov pre mäso, trofeje a strata prirodzeného prostredia.
