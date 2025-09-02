< sekcia Regióny
Stádo zebry Hartmannovej v bojnickej zoo sa rozrástlo o nové mláďa
Malý samec sa tam narodil koncom augusta, dostal meno Malak, čo v hebrejskom jazyku znamená anjel.
Autor TASR
Bojnice 2. septembra (TASR) - Stádo zebry Hartmannovej v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach sa rozrástlo o nové mláďa. Malý samec sa tam narodil koncom augusta, dostal meno Malak, čo v hebrejskom jazyku znamená anjel. Informovala o tom zoo na svojom webe.
„Návštevníci mláďa mohli vidieť hneď od jeho prvých chvíľ vo vonkajšom výbehu. Matka sa o malé žriebä príkladne stará,“ uviedla zoo.
Zebra Hartmannovej je vzácnym poddruhom zebry horskej. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody má status zraniteľného druhu. Zebru Hartmannovej vo voľnej prírode ohrozujú najmä suchá, kríženie s inými druhmi zebry či somármi a nelegálny obchod. Prenasledované boli aj pre konkurenciu s hospodárskym dobytkom. Svoje druhové meno dostala na počesť Anny Hartmannovej, ktorá bola manželkou významného geografa Georga Hartmanna. S chovom tohto zvieraťa v bojnickej zoo začali prvýkrát v roku 1974.
