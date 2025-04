Štafetové preteky Liptov Ride cez víkend spoja päť športov

Liptovský Mikuláš 3. apríla (TASR) - Prvý aprílový víkend bude Liptov patriť podujatiu Liptov Ride. V sobotu 5. apríla na pretekárov aj divákov čaká medzi Liptovským Mikulášom a Chopkom už ôsmy ročník pretekov Liptov Ride. Štafetové preteky, ktoré spoja zimu s letom tvorí cyklistika, skialpinizmus, freeride lyžovanie, beh a kajak. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Štafetové preteky začnú cyklisti v Areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši a odovzdávka so skialpinistami sa uskutoční v lokalite Otupné v Jasnej. Odtiaľ pretekári vyšliapu na Chopok, kde už budú čakať na svoju časť pretekov freerideri. Na konci freeridovej časti na Otupnom nastupujú na trať bežci, ktorí zbehnú späť do Liptovského Mikuláša do Areálu vodného slalomu, kde bude posledná disciplína - kajak.



V aktuálnom ročníku si zmeria sily okolo 440 pretekárov vo vyše 80 tímoch. „Okrem päťčlenných tímov plánuje pretekať aj niekoľko dvojíc a jednotlivcov. Až 16 športovcov sa chystá zvládnuť individuálne všetkých päť disciplín. Prevažná časť športovcov a športovkýň bude zo Slovenska, ale na Liptov opäť príde aj početná skupina českých pretekárov a organizátori očakávajú aj športovcov z Nórska,“ uviedla Šarafínová.



O bezproblémový priebeh pretekov sa bude starať 130 dobrovoľníkov a organizátorov. „V Areáli vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši bude celý deň množstvo vyžitia, vrátane gastro stánkov aj nášho stanu VisitLiptov. Pre deti pripravili organizátori kids zónu aj novinku - detské preteky, v ktorých si najmenší precvičia súťaživosť v behu, bicyklovaní a opičej dráhe,“ priblížila podujatie riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



Ďalej dodala, že po športových výkonoch bude záver dňa patriť koncertom a dídžejským setom na after párty v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.