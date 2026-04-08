Štafetové preteky Liptov Ride spoja päticu zimných i letných športov
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 8. apríla (TASR) - Štafetové preteky Liptov Ride spoja v sobotu 11. apríla päticu zimných i letných športov. Deviaty ročník pretekov priláka na Liptov vyše 400 pretekárov, ktorí sa postavia na štart. Ako TASR informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, štafetové preteky pozostávajú z piatich disciplín - cyklistika, skialpinizmus, freeride lyžovanie, beh a kajak.
Preteky odštartujú v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ cyklisti vyrazia smerom do Jasnej. Nasledovať bude výstup skialpinistov na Chopok a zjazd. „Na konci freeridovej časti nastúpia na trať bežci, ktorí sa napriek štartu v Jasnej zapotia. Absolvujú 16-kilometrový beh späť s prevýšením okolo 280 výškových metrov a finále na divokej vode. Každý úsek ponúkne divákom jedinečné momenty - stačí si vybrať miesto a byť pri tom,“ uviedla Šarafínová.
Na štarte sa predstaví 80 tímov športovcov zo Slovenska, z Česka, Rakúska i Nórska. „Príďte podporiť pretekárov a nasať atmosféru plnú adrenalínu, radosti a silných emócií. Tento deň bude o športe, ale aj o spoločných zážitkoch. Ako mama malej školáčky sa špeciálne teším na detský Liptov Ride. Celé preteky sme pre deti nastavili tak, aby si deň hlavne užili radosťou z pohybu,“ priblížila Katarína Guothová z organizačného tímu.
Okrem športu čaká divákov celodenný program v areáli vodného slalomu - gastro zóna, oddych, zábava aj aktivity pre rodiny s deťmi. Pre najmenších bude pripravená kids zóna aj detské Liptov Ride preteky, kde si môžu vyskúšať beh, bicykel či zábavnú opičiu dráhu. Po športových výkonoch bude program pokračovať večernou after párty v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši s koncertmi a dídžejmi. „Liptov Ride je zároveň ideálnou príležitosťou, ako si užiť pár dní na Liptove naplno - ešte stále máme výborné lyžiarske podmienky pod Chopkom a zároveň v podhorí sú podmienky ako stvorené na pohyb v prírode, ktorá dýcha jarou,“ doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
