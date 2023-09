Štafetový beh do Štrasburgu poukazuje na potrebu pomoci ľuďom v núdzi

Košice 3. septembra (TASR) - Charitatívny štafetový beh do francúzskeho Štrasburgu, sídla Európskeho parlamentu (EP), v nedeľu popoludní odštartovali z centra Košíc. Podujatie Charity Run Košice - Štrasburg sa koná z iniciatívy neziskovej organizácie Oáza - nádej pre lepší život, ktoré dlhodobo pomáha riešiť neľahké osudy ľudí bez domova.



Na trasu dlhú 1291 kilometrov sa vydal riaditeľ útulku pre bezdomovcov a kňaz Peter Gombita s priateľmi. Pokračujú tak ich charitatívne štafetové behy známe aj ako Behy za chudobných, ktoré už smerovali do Ríma, Bruselu, Lúrd či okolo Slovenska.



"V roku, v ktorom si pripomíname jubilejný 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru, chcú bežci priniesť do sídla Európskeho parlamentu viacero posolstiev. Chcú svojím behom cez veľkú časť Európy tlmočiť odkazy o priateľstve, nezlomnosti, tolerancii i o potrebe pomoci ľuďom v núdzi," informovali organizátori.



Na Slovensku sa bežci postupne dostanú cez Liptovský Mikuláš a Banskú Bystricu do Bratislavy, cez ktorú by mali prebiehať v stredu (6. 9.). Trať vedie ďalej cez Rakúsko a Nemecko až do sídla europarlamentu, kde je dobeh plánovaný v utorok 12. septembra.



Zázemie pre 12 bežcov a podporný tím budú tvoriť dve karavánové a jedno sprievodné vozidlo tak, aby mohla byť celá trasa absolvovaná nonstop spôsobom. V Štrasburgu sa bežci zúčastnia na otvorení výstavy v EP "Storočie maratónu v Košiciach". Výstava na 25 tematických paneloch zachytáva najdôležitejšie míľniky z histórie najstaršieho maratónu v Európe.