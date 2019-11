Štafetovým behom z Košíc do francúzskych Lúrd chcú pomôct chudobným

Košice 3. novembra (TASR) – Behom z Košíc do francúzskych Lúrd chce riaditeľ útulku pre bezdomovcov Oáza–nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach a zároveň rímskokatolícky kňaz Peter Gombita upozorniť na problém chudoby a pomôcť ľuďom, ktorí ňou trpia. Na 2400 kilometrov dlhú trasu sa spolu s ďalšími bežcami vydal v nedeľu z historického centra Košíc.



"Minulý rok sme bežali do Bruselu, lebo sme chceli upozorniť Európsky parlament na chudobu. Práve vtedy tam bola konferencia o chudobe. Vždy to tak napasujeme, aby sme prišli počas konferencie. Teraz bude v Lurdoch medzinárodné stretnutie chudobných. Pápež František vyhlásil na 17. novembra Svetový deň chudobných a my tam dobehneme 16. novembra. Pripoja sa k nám bežci, máme tam prísť na poludnie. Neviem, či nás bude čakať niekto z cirkevných predstaviteľov alebo z organizácie Fratello (Brat), ktorá konferenciu organizuje," uviedol Gombita.



V Lurdoch sa počas štyroch dní uskutočnia prednášky na témy Boh volá, Boh posilňuje, Boh uzdravuje a Boh posiela. "To znamená, že tí, ktorí pracujeme s chudobnými, aj samotní chudobní, aby sme hľadali riešenie, ako to treba robiť, čo nám k tomu ešte chýba. Rovnako sa posilniť vo viere a v nádeji, že je to možné, aj keď ľudskými silami to nejde, je tu Boh ešte. Skúsiť to robiť, aby sme chudobným ľuďom zmenili trošku život k lepšiemu," priblížil Gombita.



Ako povedal, behom chcú upriamiť pozornosť na ľudí, ktorí sú v beznádeji a na okraji spoločnosti. "V prostredí, v ktorom pracujeme, vidíme tieto veci ináč. Beh je zameraný na pomoc chudobným, aby si ich ľudia vo svojom okolí všimli a pomohli im," doplnil rímskokatolícky kňaz.



Bežci budú mať k dispozícii obytné karavany. Jedným z vodičov je i Ján, ktorému farár Gombita pomohol v ťažkej životnej situácii. Trasa povedie okrem Slovenska cez ďalších päť štátov Európy. Po trase sa k nim môžu pridať aj dobrovoľníci. V pondelok (4. 11.) popoludní pobežia cez Martin a v utorok (5. 11.) popoludní sa k nim na parkovisku na Tyršovom nábreží môžu pridať bežci, ktorí pobežia po cyklistickom chodníku až po hranicu s Rakúskom. Spoločný beh bude tiež vo štvrtok (7.11.) na hranici medzi Rakúskom a Nemeckom a v sobotu (9. 11.) medzi Lichtenštajnskom a Švajčiarskom.



"Vo Švajčiarsku budeme mať prestriedanie. Priletia tam dve bežkyne, ktoré vystriedajú toho, kto bude mať záujem. Spolu s tímom U. A. Lourdes budeme bežať posledných desať kilometrov do Lúrd, kam sa pripojí ďalších približne 20 ľudí z organizácie Fratello a možno i ďalší dobrovoľníci. V sobotu na poludnie po prebehnutí celým areálom vbehneme do Kostola svätej Bernadety," dodal spoluorganizátor podujatia Pavol Kačmár.