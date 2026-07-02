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Sťahovanie Lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena odložili

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Jeho expozície dočasne opäť sprístupnia verejnosti.

Autor TASR
Zvolen 2. júla (TASR) - Sťahovanie Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM) zo Zvolena do Svätého Antona sa odkladá. Jeho expozície dočasne opäť sprístupnia verejnosti. TASR o tom vo štvrtok informovala Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR.

Dodala, že rozhodnutie generálneho riaditeľa prichádza v nadväznosti na pokračujúce rokovania o zabezpečení kontinuity múzejnej činnosti vo Zvolene. Lesy podľa hovorkyne dlhodobo zdôrazňujú, že pri diskusii o budúcnosti múzejnej činnosti je prvoradý návštevník. Rovnako aj sprístupňovanie lesníctva, drevárstva a ich odkazu širokej verejnosti. Práve z tohto dôvodu expozície až do ukončenia rokovaní opäť otvoria v štandardných otváracích hodinách.

Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií však nemení doterajší postoj štátneho podniku k potrebe ďalšieho rozvoja múzejnej činnosti. Hovorkyňa konštatovala, že rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú. „Cieľom je nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť,“ reagovala. Expozície Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene budú návštevníkom prístupné v štandardných otváracích hodinách až do prijatia finálneho rozhodnutia o ďalšom postupe.

Primátor Zvolena Vladimír Maňka vo štvrtok na sociálnej sieti uviedol, že toto rozhodnutie Lesov SR víta. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea naďalej pokračujú.

Štátny podnik poznamenal, že plánované sťahovanie LDM nebude znamenať jeho zánik, ale transformáciu a ďalší rozvoj. Pripomína, že cieľom je dostať jeho obsah bližšie k ľuďom a vytvoriť podmienky na prezentáciu väčšieho množstva zbierkových predmetov. „V zbierkovom fonde sa dnes nachádza viac ako 54.000 predmetov. Časť z nich však doteraz nemala možnosť byť prezentovaná verejnosti,“ podotýka.
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