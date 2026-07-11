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Sťahovanie pracovísk OÚ a OR PZ v Rožňave prinesie dočasné obmedzenia
Počas nestránkových dní ministerstvo vnútra odporúča verejnosti v prípade nutnosti využiť služby okolitých pracovísk polície či okresných úradov napríklad v Gelnici či Spišskej Novej Vsi.
Autor TASR
Rožňava 11. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR otvorí v pondelok 27. júla Klientske centrum na Ulici Janka Kráľa 2214/3 v Rožňave. Z dôvodu sťahovania pracovísk okresného úradu (OÚ) a Policajného zboru zo súčasných adries preto od budúceho týždňa treba rátať s krátkodobou nedostupnosťou ich služieb. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.
Od pondelka 13. júla do stredy 15. júla nebude verejnosti k dispozícii katastrálny odbor OÚ Rožňava na Jarnej ulici. Od 16. júla začne poskytovať služby v novom klientskom centre na Ulici Janka Kráľa.
Od stredy 15. júla do piatka 17. júla sa zo Špitálskej ulice sťahujú pracoviská odboru všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania a krízového riadenia. V klientskom centre budú k dispozícii od 20. júla.
Od pondelka 20. júla do stredy 22. júla sa z Ulice E. Rótha sťahujú agendy životného prostredia, a pozemkov a lesov. Od štvrtka 23. júla budú poskytovať služby v klientskom centre.
„Sťahovanie pracovísk dokladov a okresného dopravného inšpektorátu Rožňava z Ulice Janka Kráľa 1 bude prebiehať od stredy 22. júla od 12.00 h do piatka 24. júla. V týchto dňoch sa bude do nového klientskeho centra sťahovať aj odbor cestnej premávky a pozemných komunikácií OÚ Rožňava. Od 27. júla ich občania nájdu na novej adrese na Ulici Janka Kráľa,“ uviedol Neumann.
Počas nestránkových dní ministerstvo vnútra odporúča verejnosti v prípade nutnosti využiť služby okolitých pracovísk polície či okresných úradov napríklad v Gelnici či Spišskej Novej Vsi.
Od pondelka 13. júla do stredy 15. júla nebude verejnosti k dispozícii katastrálny odbor OÚ Rožňava na Jarnej ulici. Od 16. júla začne poskytovať služby v novom klientskom centre na Ulici Janka Kráľa.
Od stredy 15. júla do piatka 17. júla sa zo Špitálskej ulice sťahujú pracoviská odboru všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania a krízového riadenia. V klientskom centre budú k dispozícii od 20. júla.
Od pondelka 20. júla do stredy 22. júla sa z Ulice E. Rótha sťahujú agendy životného prostredia, a pozemkov a lesov. Od štvrtka 23. júla budú poskytovať služby v klientskom centre.
„Sťahovanie pracovísk dokladov a okresného dopravného inšpektorátu Rožňava z Ulice Janka Kráľa 1 bude prebiehať od stredy 22. júla od 12.00 h do piatka 24. júla. V týchto dňoch sa bude do nového klientskeho centra sťahovať aj odbor cestnej premávky a pozemných komunikácií OÚ Rožňava. Od 27. júla ich občania nájdu na novej adrese na Ulici Janka Kráľa,“ uviedol Neumann.
Počas nestránkových dní ministerstvo vnútra odporúča verejnosti v prípade nutnosti využiť služby okolitých pracovísk polície či okresných úradov napríklad v Gelnici či Spišskej Novej Vsi.