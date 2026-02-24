< sekcia Regióny
Stála expozícia GMM bude od marca pre rekonštrukciu neprístupná
Rimavskosobotské múzeum v rámci prác počíta s komplexnou modernizáciou stálej expozície, ktorá sa výraznejšie nemenila od roku 1979.
Autor TASR
Rimavská Sobota 24. februára (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote sa začína s rekonštrukciou a modernizáciou stálej expozície. Realizácia projektu si vyžiada i obmedzenia, pre návštevníkov budú viac ako rok prístupné len dočasné výstavy. GMM o tom informovalo na svojej webovej stránke.
Rimavskosobotské múzeum v rámci prác počíta s komplexnou modernizáciou stálej expozície, ktorá sa výraznejšie nemenila od roku 1979. Inštitúcia na projekt získala z európskych zdrojov takmer 900.000 eur v rámci programu Interreg V-A Maďarsko - Slovensko.
„Dofinancovaním Banskobystrického samosprávneho kraja sa zrekonštruuje celé druhé poschodie múzea vrátane chodby a sociálneho zariadenia. Vďaka tejto kombinácii medzinárodného projektu a podpory z verejných zdrojov dôjde k celkovej premene tejto najstaršej kultúrnej inštitúcie kraja na moderné a zážitkové centrum kultúrneho dedičstva, ktoré bude slúžiť nielen návštevníkom, ale aj odborníkom a komunitám,“ priblížilo múzeum.
Realizácia projektu si v GMM vyžiada i obmedzenia, od 2. marca nebude pre verejnosť prístupná stála vlastivedná expozícia Jánosa Fábryho a expozícia SNP. Pre návštevníkov múzea budú naďalej dostupné dočasné výstavy, a to za zľavnené vstupné. Nová stála expozícia GMM by mala byť sprístupnená v lete 2027.
GMM v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Jeho história siaha do roku 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum vo svojom fonde v súčasnosti eviduje vyše 100.000 zbierkových predmetov.
Rimavskosobotské múzeum v rámci prác počíta s komplexnou modernizáciou stálej expozície, ktorá sa výraznejšie nemenila od roku 1979. Inštitúcia na projekt získala z európskych zdrojov takmer 900.000 eur v rámci programu Interreg V-A Maďarsko - Slovensko.
„Dofinancovaním Banskobystrického samosprávneho kraja sa zrekonštruuje celé druhé poschodie múzea vrátane chodby a sociálneho zariadenia. Vďaka tejto kombinácii medzinárodného projektu a podpory z verejných zdrojov dôjde k celkovej premene tejto najstaršej kultúrnej inštitúcie kraja na moderné a zážitkové centrum kultúrneho dedičstva, ktoré bude slúžiť nielen návštevníkom, ale aj odborníkom a komunitám,“ priblížilo múzeum.
Realizácia projektu si v GMM vyžiada i obmedzenia, od 2. marca nebude pre verejnosť prístupná stála vlastivedná expozícia Jánosa Fábryho a expozícia SNP. Pre návštevníkov múzea budú naďalej dostupné dočasné výstavy, a to za zľavnené vstupné. Nová stála expozícia GMM by mala byť sprístupnená v lete 2027.
GMM v Rimavskej Sobote je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Jeho história siaha do roku 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum vo svojom fonde v súčasnosti eviduje vyše 100.000 zbierkových predmetov.