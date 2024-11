Stále možno pripomienkovať dokument rozvoja B. Bystrice do roku 2030

Banská Bystrica 27. novembra (TASR) - Ešte do 2. decembra môže každý, koho zaujíma strategické plánovanie, vízia a strednodobé smerovanie mesta pod Urpínom, pripomienkovať strategický dokument Program rozvoja mesta (PRM) Banská Bystrica na roky 2024 - 2030. Svoje pripomienky treba napísať prostredníctvom mestskej participatívnej platformy tvormespolu.banskabystrica.sk. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Tento dokument je aktuálne vo fáze druhého kola pripomienkovania odbornou i laickou verejnosťou a nahradí aktuálne platný PRM mesta Banská Bystrica na roky 2015 - 2023. Jeho prípravu koordinoval odbor rozvojových aktivít mesta. Strednodobý strategický rámec navrhuje kľúčové rozvojové priority a nový systém územnej spolupráce, čo odráža aktuálne rozvojové potreby územia mesta, samosprávy a obyvateľov.



"Popri konzultáciách so sociálno-ekonomickými partnermi sme absolvovali priebežné konzultácie s vedením mesta a ďalšími odborníkmi. Na pomoc a inšpiráciu sme si prizvali aj deti z troch banskobystrických základných škôl, ktoré vyjadrili svoju víziu, ako by mohla Banská Bystrica v ďalších rokoch vyzerať," konštatoval Miloš Vincík z oddelenia implementácie projektov magistrátu.



Samospráva v rámci inovatívneho prístupu spustila prvé kolo pripomienkovania návrhu strategických priorít PRM vlani v novembri. Po zapracovaní pripomienok je v týchto dňoch publikovaný finálny návrh PRM na mestskej participatívnej platforme.