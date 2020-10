Dolnokubínsky primátor k testovaniu: Stále nemáme základné informácie

Dolný Kubín 21. októbra (TASR) – Vedeniu mesta Dolný Kubín stále chýba množstvo potrebných informácií k pilotnej fáze celoplošného testovania obyvateľstva na nový koronavírus. Podľa primátora Jána Prílepka dva dni pred začiatkom testovania stále nepoznajú odpovede na niektoré základné organizačné a bezpečnostné otázky. Hovorí, že mnohé informácie sa dozvedajú len z médií.



"Všetky otázky typu, kto zabezpečí dobrovoľníkov, ako dobrovoľníci budú chránení, či môžu nakladať s osobnými údajmi, ktoré vygenerujeme v rámci evidencie obyvateľstva, či ich bude dostatok, a mnohé ďalšie otázky, stále nie sú zodpovedané. Nevieme, ako bude zabezpečená priebežná hygiena. Na oficiálnej stránke ministerstva obrany sa síce nachádzajú všetky informácie o plošnom testovaní, ktoré sa začína 30. októbra, avšak chýbajú jasné informácie, usmernenia a odpovede na otázky samospráv, ale aj našich obyvateľov o pilotnom testovaní, ktoré nás čaká už o dva dni," povedal pre TASR Prílepok.



Podľa primátora sa zatiaľ ako organizátor testovania javí ministerstvo obrany, ktoré ich kontaktovalo prostredníctvom zástupcov ozbrojených síl a požiadalo o súčinnosť. Zdôraznil, že v tejto chvíli radnica pracuje na tom, aby dokázala byť maximálne súčinná. "Nevyhnutne však potrebujeme, aby nám boli zodpovedané všetky otázky. Ešte stále definitívne nevieme, či odberné miesta, ktoré armáda kontrolovala, budú aj schválené hygienikmi. Zároveň nevieme, ako chceme zabezpečiť, aby obyvatelia prišli na testovanie rovnomerne počas všetkých troch dní. Aby sme neriešili to, že niekto bude čakať na testovanie dlhé hodiny," skonštatoval.



Testovacie miesta v Dolnom Kubíne nebudú rovnaké ako volebné miestnosti – tak ako sa pôvodne plánovalo. Nie všetky totiž spĺňali požiadavky štátu na testovacie miesto. Primárne radnica ponúkla priestory v budovách mesta. Do úvahy tiež prichádzajú športoviská a telocvične, ktoré sú dlhodobo mimo prevádzky, prípadne školy, ktoré budú po testovaní do riadnej dezinfekcie uzavreté.



"Žiadna materská škola, aj keď v nej bývajú volebné miestnosti, nebude miestom testovania. Hlavným dôvodom sú kapacitné obmedzenia v budovách, ktoré úplne nespĺňali zvýšené nároky štátu, a zároveň sme sa chceli vyhnúť niekoľkodňovému uzavretiu škôlok," doplnil primátor s tým, že napriek mnohým nezodpovedaným otázkam zo strany zástupcov štátu radnica vyzdvihuje profesionalitu a prístup zástupcov ozbrojených síl pridelených pre mesto.



Na Orave a v Bardejove by malo byť počas pilotnej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných od piatka (23. 10.) do nedele (25. 10.) 180.000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.