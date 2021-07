Obnova zvolenského kúpaliska Neresnica je stále nejasná

Zvolen 12. júla (TASR) – Stále nie je jasné, či sa letné kúpalisko Neresnica vo Zvolene dočká obnovy. Poslanci síce schválili vyhlásenie verejného obstarávania v sume 3.110.600 eur bez DPH, podľa niektorých je však nereálne, aby sa do súťaže niekto prihlásil.



Zastupiteľstvo malo na júlovom rokovaní opäť na stole poslanecký návrh, aby bolo obstarávanie vyhlásené vo výške 1,5 milióna eur, avšak neprešiel. „Koncesia, aby ju mohli začleniť, aké bude verejné obstarávanie a aký druh treba zvoliť, musí mať výpočet. Ten je u nás 3.110.600 eur. Keď poviete, že to bude 1,5 milióna eur, dostávame sa do inej hranice verejného obstarávania,“ vysvetlila primátorka Lenka Balkovičová.



Do diskusie sa zapojili viacerí poslanci. „Ľudia chcú Neresnicu. Je jedno, kto ju obnoví, len nech už je,“ povedal poslanec Matej Snopko. Pripojil sa aj poslanec Miroslav Kusein, ktorý poznamenal, že žiadny koncesionár mestu peniaze z Neresnice nosiť nebude. „Možno sa nebudeme kúpať ďalších päť rokov, pretože sa nevieme dohodnúť. Vymýšľame si koncesie, na ktoré nikto nepristane. Hľadajme reálne riešenie,“ spomenul.



Poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný predložil návrh, aby mal koncesionár nárok na koncesnú odplatu vo výške maximálne 70 percent z investičných nákladov a maximálne 40 percent z prevádzkových. Jeho návrh zastupiteľstvo nepodporilo. „V prípade mestského návrhu je zrejmé, že mesto sa nechce podieľať na obnovení a sprevádzkovaní Neresnice. Súťaž robí bez toho, aby očakávalo, že sa do nej niekto prihlási. Taká súťaž ani nemá zmysel,“ zdôraznil.



Výsledkom vyhlásenia verejnej súťaže by malo byť uzavretie koncesnej zmluvy na zabezpečenie obnovy a prevádzkovania kúpaliska Neresnica Zvolen na 20 rokov. „K predpokladanej hodnote zákazky sme dospeli výpočtom. Zodpovedá predpokladanému obratu a výške potrebných investícií, zohľadňuje predpokladanú rôznorodosť poskytovaných služieb a predpokladanú návštevnosť kúpaliska s istou stanovenou výškou vstupného,“ uvádza mesto v dôvodovej správe.



Prevádzkové riziko koncesionára má spočívať v investičnej náročnosti znovuobnovenia kúpaliska a nezaručenej návratnosti vynaložených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní kúpaliska. Predpokladané investičné náklady na obnovu kúpaliska sú viac ako 1,5 milióna eur.