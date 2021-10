Stále nie je jasné, či sa projekt plaveckého centra dočká výstavby

Zvolen 1. októbra (TASR) – Stále nie je jasné, či sa projekt Zvolenského plaveckého centra a ľahkoatletického štadióna v lokalite Bariny dočká výstavby. Zvolenskí mestskí poslanci totiž počas septembrového rokovania mestského zastupiteľstva neschválili zmenu územného plánu na Barinách. Ako uviedla primátorka Zvolena Lenka Balkovičová, bez jeho zmeny sa pokračovať ďalej nedá.



Niektorí poslanci v diskusiách dlhodobo upozorňujú na to, že Bariny sú záplavovou oblasťou, kde sa očakáva možné stúpnutie hladiny od jedného do štyroch metrov. Opakovane tiež zaznievajú počas zastupiteľstva otázky poslancov, z čoho chce mesto projekt zaplatiť. Primátorka si však za plaveckým centrom stojí.



Touto témou sa zastupiteľstvo zaoberalo aj v lete, v programe rokovania malo zámer na vyhlásenie súťaže. Viacerí poslanci však mali k tomu pripomienky. „Nebolo stretnutie na mestskom úrade, mali sme otázky, s ktorými sme sa obracali na úradníkov. Odpovede sme na ne nedostávali. Finančná komisia sa skončila tak, že čo nás zaujímalo, to sme sa nedozvedeli,“ povedala v diskusii poslankyňa Martina Mészáros Bariaková. Návrh, ktorý im predložila primátorka, však nakoniec neschválili, chcú, aby tak urobila až vtedy, keď bude schválený územný plán pre lokalitu Bariny.



Komplex na športovanie by sa mal nachádzať v lokalite Zvolen, Západ-Bariny a okrem atletického oválu s dĺžkou 400 metrov s ôsmimi bežeckými dráhami by mali byť súčasťou projektu aj kúpalisko, mestská plaváreň a parkovacie miesta. Mesto zverejnilo aj odhad investičných nákladov obidvoch variantov zámeru. Náklady pre možnosť s 25-metrovým bazénom sú 19.680.000 eur, ak sa však poslanci rozhodnú pre areál s 50-metrovým bazénom, suma by bola 24.720.000 eur.